بين التعديل والثبات: أزمة جديدة تُواجه الإطار التنسيقي!

يبدو أنّ بوصلة الخلافات السياسية تتجه نحو تعديلات التي ولّدت انقسامًا كبيرًا بين قوى الإطار التنسيقي، حيث يتبنى كل طرف وجهة نظر مختلفة.إليكم ما كشفه عضو الاطار التنسيقي للسومرية.