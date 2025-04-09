صلاح الدين.. صراعات على رئاسة المجلس تعرقل تقديم الخدمات للمواطنين‎

خمسة أشهر مرت لم يعقد فيها جلساته، نتيجة للصراعات السياسية المستمرة على منصب رئاسة المجلس، الكتلة الاولى تتمسك بامرها الولائي أما الثانية فما زالت تتمسك برفضها لادارة الجلسات من قبل الحالي.خيبة أمل كبيرة يشعر بها المواطنون بسبب تعطيل عمل المجلس الذي كانوا ينتظرون منه التصويت على مشاريع خدمية كانت ستسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية الاحتياجات الأساسية التي أصبحت حبيسة للصراعات.