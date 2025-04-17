تعديل سلم الرواتب: بين الوعود الانتخابية والواقع المرير

أشبه بقنبلة فجرتها اللّجنة المالية بخصوص تعديل سلم الرواتب، القنبلة نسفت جميع التصريحات النيابية التي تحدثت عن مساع للضغط على الحكومة من اجل ارسال القانون، الذي بات يستغل كمزايدة انتخابية.نواب في اللّجنة أكدوا للسومرية عدم وجود بوادر لتعديل الرواتب في ظل اعداد الموظفين.