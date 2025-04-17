تفاصيل ما حدث بجلسة استحداث حلبجة.. نصاب غير مكتمل وخرق واضح للدستور

وقال الكرعاوي في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية ، إن "جلسة استحداث تعد استمراراً للخروقات الدستورية التي تقوم بها رئاسة لأنها لم تكن كاملة النصاب، ورئاسة البرلمان غير ملتزمة بالنظام الداخلي والدستور".وأضاف، أن "جلسة التصويت بدأت بـ 178 نائبا وتم طلب إضافة التصويت على الدرجات الخاصة وموظفي وحدث اعتراض على التصويت وبدأ النواب بالانسحاب وبقي داخل اقل من 120 نائباً بشهادة مقرر البرلمان"، مبيناً أن " النائب الأول استمر بالتصويت على فقرات الجلسة رغم ما حدث".وتابع، أن "التصويت على استحداث حلبجة تمرير شكلي بغطاء سياسي لإرضاء الكتل السياسية، لكن كل مال تم التصويت عليه او قراءته في هذه الجلسة دستوري"، مردفاً أن "هناك ملفا خطيرا تم التصويت عليه داخل البرلمان هو إعطاء صلاحية استحداث محافظة".وأشار الى انه "تم تقديم طعن بشكلية الجلسة الى مع تقديم الأدلة وألحقنا ايضاً وثيقة مقرر البرلمان التي نصت على ان التصويت غير دستوري"، موضحاً أن "كل الملفات التي تطرح بجدول اعمال البرلمان سياسية وناجمة عن المحاصصة وكل القوانين التي لها فائدة كبيرة على شرائح مهمة من المواطنين مركونة".وبين، أن "رئاسة المجلس فرطت بالدور الرقابي بشكل كبير وهناك أكثر من 7 استجوابات لشخصيات مختلفة الى الان لم تنفذ والاستضافات لا تحصل الأعلى شكل تكريم"، منوهاً أن "الدعايات الانتخابية بدأت مبكراً".