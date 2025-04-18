الانتخابات بين الصراع والاستعداد‎.. فيديو

بعد تحديد موعدها، انطلقت رسميا عملية تسجيل التحالفات والاحزاب التي ستشارك في الانتخابات المقبلة، عشرون يوما هي مدة تسجيل التحالفات، في خطوة تسعى المفوضية من خلالها لاستغلال الوقت واتمام الاستعدادات الفنية.وتنتهي عملية تسجيل التحالفات في الرابع من ايار المقبل، امر اثار حفيظة ممثلي الاحزاب لوجود احتمالية تعديل ، وهو ما يمثل تحايلا على الاحزاب الناشئة بحسب وصفهم.