مع اقتراب الانتخابات: ماذا ينتظر المشهد السياسي؟

تتجه أنظار العراقيين إلى الانتخاباتِ التشريعية المرتقبة في 2025، وسط تحولاتٍ سياسية ملحوظة واستعدادات فنية متسارعة.

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر اقامتها في 11 من تشرين الثاني، تتجه الأنظار نحو الاستعدادات الجارية والتغيرات المتوقعة في المشهد السياسي.

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