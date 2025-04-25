الجدل حول تعديل قانون الانتخابات في العراق ... ما الجديد؟

دولة القانون ونواب مستقلون يصرون على التعديل.. والصيغة النهائية للقانون تنتظر توافقا سياسيا غائبا

لا تزالُ بعضُ القوى السياسيةِ تصرُ على اجراءِ تعديلٍ لقانونِ الانتخاباتِ الحالي خاصةً في ما يتعلقُ بتوزيعِ الدوائرِ واليةِ احتسابِ أصواتِ الناخبين لتبقى الصيغةُ النهائيةُ للقانونِ بانتظارِ توافقٍ سياسيٍ لحسمِها