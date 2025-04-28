حلبجة محافظة "قانونيًا" لكنها غائبة عن جدول "الدوائر الانتخابية".. سبب جديد لتعديل قانون الانتخابات

وقال عضو اللجنة ، للسومرية نيوز، انه "بعد اعلان كمحافظة ستكون باعتبارها دائرة مستقلة، باعتبار أن كل محافظة دائرة انتخابية واحدة"، مشيرا الى ان "هذا يتطلب تعديل بذكرها في الجداول الملحقة بالقانون وليس بتعديل جوهري على نص القانون نفسه".وأوضح ان "القانون ينص على ان كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، وما نحتاجه هو ان يتحدد أعضاء عن محافظة حلبجة وفصلها عن وادراجها بجدول المحافظات المثبتة فيها عدد المقاعد بحسب القانون".وأكد أن "هذا الموضوع يجب ان يُعالج لان كل المحافظات مذكور عدد نوابها الا حلبجة فهي غير موجودة في جدول قانون الانتخابات".واعتبر انه "من الناحية الفنية ممكن ان يعدل قانون الانتخابات ويقتصر فقط على الجدول من دون اجراء قراءات للقانون وهذا التعديل يجب ان يأتي من مفوضية الانتخابات"، مشيرا الى انه "اذا كان هناك تعديل سيكون بعد ان ينشر قانون استحداث محافظة حلبجة في ".وفقًا لذلك، فهذا يعني أن ضرورة تعديل جداول قانون الانتخابات مشروط بنشر قانون محافظة حلبجة في الجريدة الرسمية، ما يعني يمكن ان لا يتم نشر القانون لحين انتهاء الانتخابات لتجاوز مسألة ضرورة تعديل القانون، وهو امر سبق ان حصل كثيرًا بتاخير نشر القانون لغرض عدم دخوله حيز التنفيذ خصوصا اذا كان القانون محط جدال.ويبلغ عدد مقاعد السليمانية بحسب قانون الانتخابات 17 مقعدا، وبينما يبلغ عدد سكان حلبجة اقل من 150 الف نسمة، فهذا يعني ان عدد المقاعد المخصصة لها سيبلغ مقعد نيابي واحد فقط مع تقليل عدد مقاعد السليمانية الى 16.