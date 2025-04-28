بغداد... طرد الشركة الاوكرانية من عكاز النفطي بعد "عام جدلي"

يبدو ان قصة الشركة الاوكرانية المثيرة للجدل في حقل عكاز النفطي انتهت نسبيالكنها بدأت بمرحلة جديدة ستتضمن خسارة اضافية الىفي واحدة من احدث عمليات "التوريط" بالعقود دون دراسة مسبقةثم الاضطرار الى انهاء العقد وخسارة التحكيم الدولي التي تسببت بها شركة