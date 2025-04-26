الصراع الانتخابي.. 180 يوما من الهدم في الآخر

اشهر لغاية "اليوم الموعود".. تشنج سياسي قبل الانتخابات الاكثر حساسيةهذه الفترة الزمنية البالغة 6 أشهر، ستكون دسمةً سياسيًا مقارنة بالعامين الماضيين منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة منذ أواخر 2022، فالقوى السياسية غير معتادة على الهدوء الذي يبدو انها أجبرت عليه بعد تشكيل حكومة السوداني توافقيًا، رغم محاولات التنفيس القصيرة والسريعة التي لم ترقى الى أزمات سياسية كبيرة، لذلك يبدو أن الـ6 اشهر المتبقية لن تكفي حتى لتغطية ما تضمره النفوس وما كتمته الضرورات السياسية.180 يوما "دسمة سياسيا".. فرصة لتنفيس "التسقيط المؤجل" بعد عامين من الصمتلكن التنافس الانتخابي في معروف الصبغة، لذلك فالأشهر الـ6 القادمة ستكون مليئة بالنزاعات والكلامية والحفر وتشويه الآخر، فالتسقيط والإساءة هي عنوان التنافس هنا، وكإنّ متبعي هذا السلوك، ولعدم امتلاكهم ما يمكن أن يقدموه إلى العراقيين، لا يتنافسون وفق مبدأ "أنا افضل من الاخر"، بل يلجأون إلى فلسفة "الآخر أسوأ مني".#نزاعات السياسة العراقية.. افضل من الاخر بل الاخر اسوأ مني !التسقيط بدأ مبكرًا بين مختلف القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية، وبينما هو أكثر وضوحًا بين القوى السنية، إلا أنه من المتوقع أن يكون أشد وأقسى على صعيد السياسية الشيعية خصوصًا بعد عامين من "الكتمان السياسي" بينما تواصل حكومة السوداني حصاد الشعبي.صراع سني واضح.. ونزاع شيعي اقسىهذا القبول الشعبي لا يمكن أن يمر ببساطة على القوى السياسية الكبرى التي تعتاد على اختزال وتقاسم القواعد الشعبية وفقًا للانتماء الحزبي والفكري والمشتركات الأيديولوجية والمذهبية ووفقًا للهويات، لكن مشروع السوداني الذي جاء وفق فلسفة تقديم الخدمات ولمس الاحتياجات الشعبية بعد أعوام من الحرمان، يعد مشروعًا خطيرًا على القوى السياسية الأخرى، لأنه لا يشترك مع الاخرين وفق مبدأ تقاسم الجمهور اعتمادا على الرقعة الجغرافية او العشائرية او الفكرية والمذهبية، بل يحصد من جميع القواعد الشعبية المختلفة ويأكل من جرف الاخرين، هذا أكثر ما قد يهدد نتائج القوى السياسية انتخابيا.#تنافس "حصاد القبول الشعبي" والاكل من جرف الآخرينعندما يدور الحديث عن التنافس السياسي، حول السوداني تحديدًا، لم يأتِ من فراغ، بل لأن المشروع السياسي الشيعي الذي يمثل محور العملية السياسية، انقسم أساسا الى جرفين، جرف السوداني وحلفاءه، وجرف المناوئين له والذي يشكل جناح زعيم ائتلاف دولة القانون ، وزعيم عصائب اهل الحق ، فيما يضم جناح السوداني معظم القيادات السياسية الكبيرة الأخرى، ما يجعل العملية السياسية مختزلة هنا، خصوصًا مع مقاطعة وغياب التيار الصدري.