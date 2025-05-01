تحالفات الإطار التنسيقي: تشكيل جديد بعد انسحاب كتلة بدر

شيئًا فشيئًا بدأت الصورة تتضح حول خريطة تحالفات قوى الإطار التنسيقي والتي سيكون مسارها وفق هذه التقسيمات، حيث سيدخل مع وكتلة سند برئاسة أحمد الاسدي هذا التحالف كان من المقرّر أن يشمل كتلة بدرالا أنّها انسحبت مؤخرًّا.التفاصيل في هذا التقرير من .