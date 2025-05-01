نائب: محافظ البصرة يتسلق على السلطة ويصدر قرارات غير دستورية

وقال الزركاني في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية ، إن " لو استلمت اضعاف الموازنات الحالية فهي ليست استحقاقها والاعمار في البصرة ليس بالمستوى المطلوب"، مشيرا الى ان "الشعب البصري يطالب بالمزيد من الخدمات خاصة في الاقضية والنواحي مثل شمال البصرة الذي الى الان تظاهراتهم مستمرة".وتابع ان "شمال البصرة يعاني من نقص خدمات ومياه وبطالة وتلوث"، مؤكداً أن "أبناء قضاء لديهم الحق في المطالبة برفع المستوى الى محافظة وعلى الحكومة الاستماع لهم، لذلك كل الشعب البصري غير الا جزء من وسط المحافظة".وأشار الى ان " هي ام الخبزة ومحاصرة بالنفط والاثار والزراعة وعملية نقص السكن تتطلب تغيير نوع جنس الأراضي وتستملك لأصحابها والحكومة المحلية لم تلتفت الى الأطراف (الاقضية والناحي)".وتابع، أن "محافظ البصرة يتسلق على السلطة ويصدر قرارات غير دستورية، وموضوع رئيس في الأسبوع الماضي ابطلت المحكمة الادارية قرار الإقالة وعاد الى منصبه والامر متروك الى مجلس المحافظة".ولفت الى ان "أداء غير مرضي وخلال سنة كاملة لم يشرعوا قوانين ولا يوجد انصاف بتوزيعهم للموازنة بين جميع الأطراف والاقضية وايضاً يفتقدون للدور الر قابي"، مؤكداً أنه "متى ما تتخلص البصرة من التوافقات السياسية سنلاحظ قفزة بالإنجازات".