المالية النيابية: تأخر إرسال جداول الموازنة يعود لتعقيدات فنية وتحديات اقتصادية

وقال مؤنس لـ ، إن "عدم وضوح الوجهة الاقتصادية بشكل نهائي، والتعقيدات المرتبطة بسعر برميل النفط والمشاريع الاستثمارية المقترحة والمستمرة، تتطلب مراجعة شاملة تضمن صياغة موازنة واقعية تواكب هذه التحديات".وأشار عضو إلى أن "عدم إقرار الموازنة حتى الآن يؤثر على المشاريع التنموية والاستثمارية، كونها تمثل الخطة العامة لإدارة وتوزيع الموارد".وتابع: "حينما صوّت البرلمان على موازنة ثلاثية، كان الهدف وضع خطط واضحة لثلاث سنوات، إلا أن الظروف الراهنة تتطلب إعادة تقييم بعض الأطر المعتمدة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة".