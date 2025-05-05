الامانات الضريبية تكشف مستور العجز النقدي.. فيديو

المالية النيابية: أسباب العجز تعود لانعدام الثقة بالمصارف.. الامانات الضريبية تكشف مستور العجز النقدي ونواب يحذرون من المساس بحقوق المواطنين.



بعد نفي المؤسسات المصرفية وجود عجز نقدي تتحرك في البرلمان للوقوف على أسباب لأموال الامانات الضريبية، وسط تأكيدات ان أسباب العجزِ تعود لانعدام الثقة بالمصارف.