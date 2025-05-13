نائب سابق يكشف فحوى الجدل حول خور عبد الله

وقال لبرنامج "من الاخير" الذي تبثه فضائية ، إن "الجدل داخل بشأن اتفاقية لم يكن منصباً بالكامل على الممر ، بل كانت هناك اعتراضات أوسع تتعلق بسياق الاتفاق وتوقيته، مشيراً إلى أن قرار الخاص بالترسيم “كان يخص الحدود البرية، وليس الممرات البحرية كما يُشاع”.واضاف، أن " ، في تلك المرحلة، لم يكن يمتلك خيارا آخر غير إقرار الاتفاقية مع ، إذا ما أراد الخروج من طائلة البند السابع من ".وشدد الزوبعي على أن العراق “لن يتحمل حصارا جديدا، ولا يستطيع الدخول في عداوات مع دول الخليج”، داعيا إلى “الانتقال من عقلية السلطة إلى عقلية الدولة، التي تحكمها المصالح الوطنية والاستقرار الإقليمي”.