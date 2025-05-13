برلماني ينتقد فوضى التصريحات بشأن خور عبد الله: يجب التمييز بين ترسيم الحدود وتنظيم الملاحة

وقال السلامي لبرنامج "من الاخير" الذي تبثه فضائية ، ان البرلمان “مرر قانون الاتفاقية خلافًا للسياقات القانونية والدستورية، وهو ما استدعى تدخل القضاء لإبطالها”.ولفت إلى أن "بعض التصريحات السياسية والإعلامية في هذا الملف تعكس فوضى في الطرح وعدم تمييز بين اتفاقية ترسيم الحدود وبين تنظيم الملاحة البحرية".وفي سياق اخر، نفى السلامي، ان يكون قد طالب باعتقال رئيس الجديد احمد الشرع في حال مجيئه إلى ، لكنه اشار الى ان الكثير من الدول لم تمنحه التمثيل الشرعي حتى الان.