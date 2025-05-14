قمة بغداد.. السيسي يشارك وغياب لبناني سوري‎

تستعد لقمة عربية بحضور السيسي وغياب الشرع وعون.

كشفت مصادر مطلعة عن حضور الى مؤتمر في فيما اعتذر الرئيسين السوري واللبناني عن الحضور من جانبها اشارت الى عدم وجود نصاب في تحديد نجاح القمة من ناحية مشاركة الرؤساء والملوك.