العراق يستعدّ للقمة العربية... إليكم أبرز التحضيرات!

تتجه الأنظار إلى الذي يشهد حراكا دبلوماسيا خارجيًا لافتًا، وتحضيرات لعقد في . ويرى مراقبون أن العراق يحاول استثمار هذه القمة لتعزيز حضوره الإقليمي وجذب اهتمام استثماري يدعم اقتصاد البلادالمختص في الشأن السياسي يكشف للسومرية عن تحركات العراق الدبلوماسية وإيجابياتها على البلاد.