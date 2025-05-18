القمة العربية في بغداد... استثنائية وخرجت بقرارات مهمة!

قمة استثنائية بقرارات حاسمة وترحيب لافت.. قمة تجمع العرب على مائدة الكرم العراقي .. ملامح جديدة للتكامل والتعاون العربي المشترك

في مشهد وصف بالاستثنائي، جمعت قادة في قمة خرجت بنجاحا بارزا .. القمة خرجت بقرارات مفصلية قد تُحدث تغييرًا جذريًا في شكل التعاون العربي وسط ترحيب لافت