التوافقات ترسم المسار القادم للعملية السياسية

التوافقات هو المتحكم برسم المسار القادم للعملية السياسية





نواب: التشظي بالتحالفات هو لعبة تسعى من خلالها بعض الاحزاب جمع اكبر عدد من الاصوات









اكد نواب ان التشظي بالتحالفات السياسية هو لعبة تسعى من خلالها بعض الاحزاب جمع اكبر عدد من الاصوات فيما بينوا ان مبدأ التوافقات سيبقى هو المتحكم برسم المسار القادم للعملية السياسية.