طلب الى رئاسة البرلمان لاستجواب وزير التجارة

قدم نواب طلبا الى رئاسة البرلمان لعقد جلسة استثنائية واستجواب خلال الايام المقبلة على خلفية شبهات فساد وادراي لكن البعض منهم اقر بصعوبة عقد الجلسة وذلك .لوقف كتل سياسية وراء بعض المسؤولين المقصرين.