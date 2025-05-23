تعديل قانون الانتخابات بين الرفض والقبول‎

إصرار بعض الكتل على التعديل يثير استغراب نواب اخرون اعتبروا ان هذه الكتل نفسها هي من صوتت على القانون الحالي، مؤكدين ان خيار التعديل بيد من يمتلك الاغلبية داخل .ويرى مراقبون انه في حال أصرت بعض القوى السياسية وحاولت تشكيل جبهة لتعديل فهذا يعني تمديد عمر الحكومة والبرلمان والدخول في السجالات السياسية وهو امر ترفضه أغلب القوى الفاعلة في المشهد السياسي ومن مختلف المكونات.