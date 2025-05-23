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تعديل قانون الانتخابات بين الرفض والقبول‎

خاص السومرية

2025-05-23 | 02:36 2025-05-23T02:36:00+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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تعديل قانون الانتخابات بين الرفض والقبول‎

المصدر:
السومرية
34 شوهد

رغم الحديث عن صعوبة التعديل في ظل ضيق الوقت تصر قوى داخل الإطار التنسيقي بأجراء تعديلات على بعض فقرات قانون الانتخابات.. نواب عن ائتلاف دولة القانون الذين يتبنون صراحة موضوع التعديل لأسباب عدة أبرزها كما يصفون ان بعض الفقرات غير منصفة للقوائم الصغيرة.

إصرار بعض الكتل على التعديل يثير استغراب نواب اخرون اعتبروا ان هذه الكتل نفسها هي من صوتت على القانون الحالي، مؤكدين ان خيار التعديل بيد من يمتلك الاغلبية داخل مجلس النواب.

ويرى مراقبون انه في حال أصرت بعض القوى السياسية وحاولت تشكيل جبهة لتعديل قانون الانتخابات فهذا يعني تمديد عمر الحكومة والبرلمان والدخول في دوامة السجالات السياسية وهو امر ترفضه أغلب القوى الفاعلة في المشهد السياسي ومن مختلف المكونات.
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