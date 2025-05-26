تأخير في ارسال جداول الموازنة... ما السبب؟



نواب: التأخير في ارسال جداول الموازنة قد يكون متعمداً

الحكومة تسعى الى الاعتماد على الجباية الداخلية كخيار بديل لتوفير التمويل اللازم خصوصًا الرواتب













يشير بعض النواب إلى أن التأخير في ارسال جداول الموازنة المالية للعام الحالي قد يكون متعمداً، خشية فتح أبواب الصرف في تخصيصات يُراد تجميدها ، فيما دفع اعتماد الحكومة على الايرادات النفطية إلى تكثيف الاعتماد على الجباية الداخلية كخيار بديل لتوفير التمويل.