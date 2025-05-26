وقال في حديثه لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية ، إن "السنة في يبحثون عن الوطن وليس المكوناتية، وبعد احداث اصبح النفس بين جميع المكونات".واضاف، ان "الصراعات السنية - السنية سابقاً كانت تفرق الاصوات واثرت على المشاركة في الانتخابات والان الوضع تغير وهناك تفاهمات كبيرة بين جميع الاطراف".وتابع، ان " المشاركة السنية في ستكون اكثر فعالية من السنوات السابقة"، مشيرا الى ان "الدعايات الانتخابية بدأت مبكراً وشراء الذمم بالمال السياسي و(التاهاوات)سيساعد في المشاركة لكن من يبيع ذمته عليه البقاء بمنزله لانه سيعيد الفاسدين لمراكز الحكم".وأكمل، ان "تحالف الحسم اختار وجوهاً جديدة للترشح عن بغداد"، مردفاً ان "دخول القوائم الشيعية بمالها وسلطتها في المناطق السنية سيزيد المنافسة وحدتها".