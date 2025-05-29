أربيل تتنبأ بـ "علاقة خطيرة" مع بغداد.. كيف حسبت المالية "انتهاء" حصة كردستان من الموازنة؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
٢٠٢٠ عشرين عشرين
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
عالم يتوقع "العودة عبر الزمن" بحلول 2029
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-527924-638841030301399593.jpg
أربيل تتنبأ بـ "علاقة خطيرة" مع بغداد.. كيف حسبت المالية "انتهاء" حصة كردستان من الموازنة؟
خاص السومرية
2025-05-29 | 04:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,131 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
لا يزال كتاب
وزارة المالية
بإعلان "نفاد" حصة
إقليم كردستان
من الموازنة وتعذر ارسال الرواتب بعد الان، يصيب مختلف الأوساط بالحيرة، حيث ان إطلاق هذا الإعلان بينما لا يزال الإقليم بانتظار رواتب شهر أيار أي لم ينته حتى نصف العام، يجعل من الصعب الحصول على تفسير واضح له، وينبئ بأزمة سياسية مرتقبة.
يقول النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني
شيروان الدوبرداني
للسومرية نيوز، انه "تفاجئنا يوم امس بالكتاب الذي صدر من وزيرة المالية الاتحادية بان حكومة
اقليم كردستان
اخذت حصتها من الموازنة"، معتبرا ان "هذا شيء مضحك ان يُعلن في أيار ان الاقليم اخذ حصته للاشهر القادمة وهذا ما لم يحصل في جميع دول العالم".
وأشار الى ان "الموازنة الاتحادية مخصصة باعتبار ان 2023 عام، و2024 عام، وموازنة 2025 حتى الان لم ترسل المالية والحكومة الاتحادية جداولها"، معتبرا ان "الكتاب خطوة خطيرة جدا في العلاقة ما بين
الحكومة الاتحادية
وحكومة اقليم
كردستان
".
وأضاف: "نحن نعلم بان هذا الكتاب او هذا الموقف من
وزاره المالية
هو موقف سياسي ونحن دائما نذكر انه كلما اقتربت الانتخابات في
العراق
وفي الاقليم يقوم بعض السياسيين والجهات السياسية بضغوطات سياسية خصوصا على الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال محاربته في قطع الرواتب على سكان الإقليم".
وأوضح انه "في الشهر الواحد من هذا العام 2025 وقعت وزيرة المالية مع وزير المالية في الاقليم وبحضور وفد اقليم كردستان ونائب رئيس
مجلس الوزراء
فؤاد حسين
بالجداول والقوائم لعام 2025".
وأضاف: "نتمنى من
رئيس الوزراء
التدخل وارسال الرواتب قبل عيد الاضحى
المبارك
الى موظفي اقليم كردستان"، معتبرا ان "قرار
المحكمة الاتحادية
واضح وصريح وينص على التزام الحكومة الاتحادية والاقليم بارسال رواتب موظفي اقليم كردستان".
وأشار الى انه "منذ عام 2023 الشهر الثالث والى هذا اليوم وبقرار من محكمة
باريس
توقف تصدير نفط اقليم كردستان الى الخارج"، معتبرا انه "سوف يكون هناك تداعيات سلبية على قرار وزيرة المالية".
وكان كتاب صادر من
وزارة المالية
، قد أشار الى ان إيرادات الإقليم للسنوات 2023 و2024 و2025 حتى شهر نيسان، بلغت أكثر من 19.9 تريليون دينار، سلم منها الإقليم إيرادات غير نفطية الى
بغداد
598 مليار دينار، والمتبقي 19.3 تريليون لدى كردستان.
واعتبرت المالية ان هذا الرقم تجاوز حصة كردستان من الانفاق الفعلي بأكثر من 13 تريليون دينار من الانفاق الفعلي، حيث تبلغ حصة كردستان خلال الأشهر الخمسة الأولى حوالي 6 تريليون، وعلى ما يبدو ويُفهم من الكتاب، ان الوزارة احتسبت المبالغ المتبقية البالغة 19 تريليون دينار المتكدسة من 2023 و2024، بأنها كامل حصة العام الحالي للعام 2025.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الإطاحة بمتهمين خطيرين بـ"4 إرهاب دكَة عشائرية" شرقي بغداد
01:51 | 2025-04-14
اعتقال أحد أفراد "عصابة خطيرة" شرقي بغداد
16:50 | 2025-04-23
اللجنة المالية: استحداث تقسيمات ادارية "مكلف ماليًا".. وحلبجة "محافظة شكلية" لعدم وجود موازنة
03:13 | 2025-04-17
أربيل وأنقرة تؤكدان "أهمية" استئناف تصدير نفط كردستان
08:50 | 2025-04-18
سياسة
خاص السومرية
كردستان
رواتب اقليم
علاقة بغداد واربيل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عاصفة غبارية قادمة.. رياح عاتية وجدران من الرمال تضرب العراق بهذا الموعد
محليات
30.78%
08:34 | 2025-05-27
عاصفة غبارية قادمة.. رياح عاتية وجدران من الرمال تضرب العراق بهذا الموعد
08:34 | 2025-05-27
بالوثيقة.. قرار سار من رئيس الوزراء للموظفين
محليات
27.14%
12:33 | 2025-05-28
بالوثيقة.. قرار سار من رئيس الوزراء للموظفين
12:33 | 2025-05-28
رسمياً.. السعودية تعلن موعد عيد الاضحى المبارك
دوليات
21.33%
12:14 | 2025-05-27
رسمياً.. السعودية تعلن موعد عيد الاضحى المبارك
12:14 | 2025-05-27
بعد تحديد السعودية ومكتب السيد السيستاني غرة ذي الحجة.. متى العيد وعرفة؟
محليات
20.75%
13:16 | 2025-05-27
بعد تحديد السعودية ومكتب السيد السيستاني غرة ذي الحجة.. متى العيد وعرفة؟
13:16 | 2025-05-27
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
ناس وناس
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
العراق في دقيقة
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
العراق في دقيقة
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
Live Talk
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
Live Talk
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
منتدى سومر
طلبات روائع 26-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-26
منتدى سومر
طلبات روائع 26-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-26
استديو Noon
المادة 26-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-26
استديو Noon
المادة 26-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-26
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
ناس وناس
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
العراق في دقيقة
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
العراق في دقيقة
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
Live Talk
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
Live Talk
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
منتدى سومر
طلبات روائع 26-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-26
منتدى سومر
طلبات روائع 26-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-26
استديو Noon
المادة 26-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-26
استديو Noon
المادة 26-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-26
اخترنا لك
الحكومة تخطط لإعادة هيكلة المصارف: الرافدين والرشيد في صميم التحول الرقمي!
03:00 | 2025-05-29
"زين" العراق.. شريك أساسي في رسم مستقبل الاتصالات الرقمية
02:30 | 2025-05-29
من الميدان إلى المستشفى: مأساة سامي جبير تكشف عن خطر العوائق الحديدية
02:00 | 2025-05-29
انطلاق فعاليات معرض النجف الدولي: فرص جديدة للتجارة والتعاون الإقليمي
01:00 | 2025-05-29
بغداد... المباشرة باعمال تأهيل شارع الرشيد ضمن مبادرة "نبض بغداد"
04:22 | 2025-05-28
الحكومة تواصل جهودها لكشف مصير آلاف المفقودين والمقابر الجماعية!
03:54 | 2025-05-28
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.