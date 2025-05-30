لبنان: بغداد تستعيد دورها الرائد كـ "جمجمة للعرب"

وقال الحبحاب في تصريح للسومرية نيوز، إنه "لا تنمية ولا اقتصاد على مستوى المشرق العربي ككل إلا بنهوض وممارسته لدوره الريادي في المنطقة"، مشيرا إلى أن "لبنان يضم أكثر من 40 مؤسسة جامعية تستقطب ما بين 20 إلى 25 ألف طالب عراقي".وتابع أن " يمتلك طاقات وموارد بشرية مميزة، إضافة إلى موارد طبيعية وموقع أساسي واستراتيجي في المنطقة".ولفت إلى أن "الحضور العلمي والثقافي والفكري والفني بين البلدين يُعد عاملًا أساسيًا في خلق نوع من التعاون والتكامل"، مؤكدا أن "التبادل الفكري والسياحي هو أحد المصادر الأساسية للنهضة الاقتصادية والثقافية في البلدين".