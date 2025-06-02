بغداد... المالية في مواجهة شكاوى ضد تأخر جداول موازنة 2025

نواب يتقدمون بشكاوى الى الادعاء العام جراء صمت الوزارة وعدم وجود مبررات رسمية تفسر التأخير









تقدم عددٌ من اعضاءِ مجلسِ النوابِ بشكوى رسميةٍ للادعاءِ العام ضد تأخرِ إرسالِ جداولِ موازنةِ الفينِ وخمسةٍ وعشرين الى البرلمانِ وسطَ صمتِ وزارةِ المالية . وقال نوابٌ التقاهم مراسلُ إن تأخرَ ارسالِ الجداولِ ألحق ضررا كبيرا بشريحةِ الموظفين جراء توقفِ المستحقاتِ المترتبةِ على الترفيعاتِ والعلاواتِ من دونِ وجودِ مبرراتٍ رسميةٍ لتفسيرِ حالةِ التأخير.