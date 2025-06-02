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بغداد... المالية في مواجهة شكاوى ضد تأخر جداول موازنة 2025
خاص السومرية
نواب يتقدمون بشكاوى الى الادعاء العام جراء صمت الوزارة وعدم وجود مبررات رسمية تفسر التأخير
2025-06-02 | 05:46
2025-06-02T05:46:55+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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بغداد... المالية في مواجهة شكاوى ضد تأخر جداول موازنة 2025
المصدر:
السومرية
101 شوهد
نواب يتقدمون بشكاوى الى الادعاء العام جراء صمت الوزارة وعدم وجود مبررات رسمية تفسر التأخير
تقدم عددٌ من اعضاءِ مجلسِ النوابِ بشكوى رسميةٍ للادعاءِ العام ضد تأخرِ إرسالِ جداولِ موازنةِ الفينِ وخمسةٍ وعشرين الى البرلمانِ وسطَ صمتِ وزارةِ المالية . وقال نوابٌ التقاهم مراسلُ
السومرية
إن تأخرَ ارسالِ الجداولِ ألحق ضررا كبيرا بشريحةِ الموظفين جراء توقفِ المستحقاتِ المترتبةِ على الترفيعاتِ والعلاواتِ من دونِ وجودِ مبرراتٍ رسميةٍ لتفسيرِ حالةِ التأخير.
المراسل
صالح الطيب
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