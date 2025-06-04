المحاصصة الحزبية تفرض تفسها على قائمة السفراء الجدد

ترجيحات نيابية بحسم قائمة السفراء قبل الانتخابات... نواب: اسماء المرشحين سيخضعون الى المحاصصة الحزبية ويجب الاطلاع على سيفيات المرشحين





رجح نواب تقديم قائمة السفراء الجدد الى رئاسة البرلمان للتصويت عليها قبيل الانتخابات التشريعية فيما لم يستبعد نواب من خضوع اسماء المرشحين الى المحاصصة الحزبية والمكوناتية.