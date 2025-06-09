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تحذيرات من استغلال مرشحي الانتخابات لموارد الدولة
خاص السومرية
يقدم مرشحو الانتخابات التشريعية المقبلة في محافظة الديوانية على استغلال موادر الدولة لكسب اصوات الناخبين ومن خلال بعض الانجازات البسيطة في ملف الخدمات التي تفتقر لها احياء المحافظة، الامر يجري دون رقابة او رادع حقيقية مما يثير علامات التعجب ولاستفهام حول نزاهة العملية الانتخابية.
2025-06-09 | 02:09
2025-06-09T02:09:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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تحذيرات من استغلال مرشحي الانتخابات لموارد الدولة
المصدر:
السومرية
94 شوهد
يقدم مرشحو الانتخابات التشريعية المقبلة في
محافظة الديوانية
على استغلال موادر الدولة لكسب اصوات الناخبين ومن خلال بعض الانجازات البسيطة في ملف الخدمات التي تفتقر لها احياء المحافظة، الامر يجري دون رقابة او رادع حقيقية مما يثير علامات التعجب ولاستفهام حول نزاهة العملية الانتخابية.
يتنافس عدد من أعضاء البرلمان والمرشحين في
محافظة الديوانية
على كسب أصوات الناخبين، عبر استغلال واضح لحاجة المواطنين إلى الخدمات الأساسية، مثل توزيع محولات الكهرباء وتبليط الطرق، هذا الاستغلال لموارد الدولة لأغراض دعائية انتخابية يجري دون رقابة حقيقية، ما يثير تساؤلات جدية، حول نزاهة العملية الديمقراطية في البلاد.
في سياق آخر، تواصل أحزاب السلطة دعم مرشحين من وزراء ومحافظين أو شخصيات مدعومة منهم، مقابل مبالغ طائلة قد تصل إلى أكثر من ثمانمئة مليون دينار، لغرض شراء الأصوات، بحسب ما يؤكده أعضاء في البرلمان، ويتهم بعض المرشحين باستخدام موارد الوزارات والمال العام في حملاتهم الانتخابية، في وقت يطالب فيه مختصون الجهات القضائية لا سيما الادعاء العام، بملاحقتهم قانونيا، للحد من هذه الظاهرة المتفاقمة.
المراسل
حيدر انذار
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