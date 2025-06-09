تحذيرات من استغلال مرشحي الانتخابات لموارد الدولة

يتنافس عدد من أعضاء البرلمان والمرشحين في على كسب أصوات الناخبين، عبر استغلال واضح لحاجة المواطنين إلى الخدمات الأساسية، مثل توزيع محولات الكهرباء وتبليط الطرق، هذا الاستغلال لموارد الدولة لأغراض دعائية انتخابية يجري دون رقابة حقيقية، ما يثير تساؤلات جدية، حول نزاهة العملية الديمقراطية في البلاد.في سياق آخر، تواصل أحزاب السلطة دعم مرشحين من وزراء ومحافظين أو شخصيات مدعومة منهم، مقابل مبالغ طائلة قد تصل إلى أكثر من ثمانمئة مليون دينار، لغرض شراء الأصوات، بحسب ما يؤكده أعضاء في البرلمان، ويتهم بعض المرشحين باستخدام موارد الوزارات والمال العام في حملاتهم الانتخابية، في وقت يطالب فيه مختصون الجهات القضائية لا سيما الادعاء العام، بملاحقتهم قانونيا، للحد من هذه الظاهرة المتفاقمة.