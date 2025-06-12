في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال.. نحو مليون طفل عراقي في سوق العمل "الخطير"

منذ عام 2002، تركز الدولية على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة، وفي كل عام في 12 حزيران يجمع اليوم العالمي الحكومات ومؤسسات أرباب العمل والعمال والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم لإلقاء الضوء على محنة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم.في اخر تقارير منظمة اليونيسيف لهذا العام، تقول المنظمة ان 138 مليون طفل كانوا يعملون حول العالم في عام 2024، حوالي 40% منهم يعملون في اعمال خطرة، لكن رقم عدد العاملين يحمل شيئا من التفاؤل فهو منخفض بأكثر من 22 مليون شخص عن عام 2020.يقول لمنظمة العمل الدولية، ، ان "نتائج تقريرنا تدفع نحو الأمل وتُظهِر أنه من الممكن تحقيق تقدّم"، مبينا أن "المكان الملائم للأطفال هو المدارس وليس سوق العمل، ويجب دعم أنفسهم وتمكينهم من الحصول على عمل كريم ليتمكنوا من تغطية التكاليف اللازمة لضمان التحاق أطفالهم بالمدارس بدلاً من بيع سلع في الأسواق أو العمل في حقل الأسرة للمساعدة في إعالة أسرهم".فيما يتعلق بالعراق، لا تتوفر بيانات مسح جديدة في الغالب، واخر بيانات رسمية ناتجة عن مسح حقيقي وليست تقديرية تعود لعام 2018، وكانت تشير الى ان نسبة عمالة الأطفال تبلغ 4.5%، وهذه النسبة تشير الى ان 4.5% من الأطفال بعمر 5 الى 17 عاما أي بعمر المدرسة، منخرطون في العمل.وتشير اخر بيانات مفتوحة، الى ان قرابة 5% من الأطفال في منخرطون بسوق العمل، وبينما يقدر عدد الأطفال في العراق بعمر بين 5 و17 عاما بحوالي 15 مليون نسمة، فهذا يعني ان اكثر من 600 الى 800 الف طفل يعملون في العراق، بل ان التقديرات تصل أحيانا الى حوالي مليون طفل.وتتبعت بيانات متخصصة مفتوحة، والتي تظهر ان العراق يأتي بالمرتبة 55 من اصل 97 دولة في مؤشر عمالة الأطفال، فيما يأتي بالمرتبة الرابعة عربيا بعد كل من وفلسطين ومصر.