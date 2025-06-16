تلويح بإغلاق مضيق هرمز... واجتماع طارئ لقوى الاطار التنسيقي

التلويح باغلاق يدفع الاطار الى اجتماع طارئ



: الاجتماع سيبحث تداعيات الحرب في المنطقة وانعكاساتها الامنية والاقتصادية على







كشف اعضاء في عن اجتماع مرتقب لقوى الاطار التنسيقي خلال الساعات المقبلة بحضور لمناقشة تداعيات الحرب بين الكيان الصهيوني وايران على البلاد من الناحية الامنية والاقتصادية سيما مع تلويح ايراني باغلاق .