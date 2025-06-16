باكستان النووية تفتح بوابة التضامن مع إيران في مواجهة التصعيد الإسرائيلي

الباكستاني يحذر من خطر التفكك الإسلامي ويدعو لتحرك جماعي لدول





أعلن وزيرُ الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف دعمَ بلادِه الكاملَ لإيران، داعيًا إلى تحركٍ جماعي للدولِ الإسلاميةِ في مواجهةِ العدوانِ الإسرائيلي المستمر. وقال اصف خلال تجمعٍ جماهيريٍ أن غيابَ الوحدةِ بين الدولِ الإسلامية قد يجعلُ كلَّ دولةٍ هدفًا في المستقبلِ للكيانِ المحتلِ فيما شدد على ضرورةِ عقدِ اجتماع طارئٍ لمنظمةِ التعاونِ الإسلامي لمناقشةِ تداعياتِ الحربِ الصهيونيةِ على