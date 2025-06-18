جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة العراق... وغياب نيابي لافت!

... غياب لافت للنواب عن جلسة البرلمان الاستثنائية



نواب للسومرية: عدم حضور الجلسة تقليل من أهمية قضية وطنية حساسة تمس السيادة والأمن الوطني







وشهدت الجلسة الاستثنائية لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة غيابا لافتا لعدد من النواب،ما دفع الحاضرين إلى توجيه انتقادات حادة حول هذا الموقف غير المسؤول. وقال نواب لمراسل إن عدم الحضور تقليل من أهمية قضية وطنية حساسة تمس السيادة والأمن الوطني، مطالبين بضرورة تفعيل دور البرلمان بشكل حقيقي ورفض التعامل مع القضايا المصيرية بنمط الاستعراض الإعلامي فقط.