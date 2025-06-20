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اليوم الثاني "قياسي" بالاصابات.. بيانات شاملة على خسائر ووتيرة قتلى وجرحى الكيان منذ بدء الرد الإيراني
خاص السومرية
2025-06-20 | 05:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,525 شوهد
السومرية
نيوز-خاص
أظهرت بيانات إسرائيلية لمراكز تحليل واحصاء خاصة، نظرة شاملة عن وتيرة الهجمات الإيرانية وعدد الإنذارات والصواريخ والقتلى والجرحى في الكيان منذ بدء الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي منذ يوم السبت الماضي.
وفي نظرة شاملة على الاحصائيات، يتبين ان وتيرة اطلاق الصواريخ الإيرانية وعدد الإصابات بدأت تنخفض، لكن عموما مع تناقص عدد الصواريخ المطلقة لاتزال ارقام الإصابات مرتفعة نسبيًا ما يشير الى لجوء
ايران
الى تركيز اكبر في الأهداف وقوة تدميرية اكبر بالصواريخ رغم تراجع اعداد الصواريخ المطلقة.
وبحسب البيانات التي تتبعتها
السومرية نيوز
بشكل خاص، فإن حصيلة قتلى وجرحى الكيان من الضربات الإيرانية حتى الان واجمالي الخسائر ابتداء من 14 حزيران بداية الرد الإيراني وحتى يوم امس 19 حزيران، بلغت 2 مليار شيكل قرابة نصف مليار دولار وهي خسائر بنى تحتية في قلب الكيان جراء الهجمات الصاروخية وغير محسوب من ضمنها كلفة الهجمات والأسلحة والصواريخ الإسرائيلية المستخدمة.
كما توضح البيانات ان الكيان سجل 24 قتيلا واكثر من 2300 مصاب خلال 6 أيام، وذلك نتيجة 450 صاروخا و480 طائرة مسيرة اطلقتها ايران على 22 موجة اطلاق وطالت اكثر من 45 منطقة سقوط.
وتظهر البيانات ان نصف مناطق الاستهداف التي تركز عليها ايران هو مركز الأراضي المحتلة ثم شمالها، وجزء اقل بقليل في الجزء الجنوبي.
وبحسب الاحصائيات، فانه في اليوم الأول 14 حزيران كان هناك 376 مصابا و 7 قتلى، اما في اليوم التالي 15 حزيران كان رقما قياسيا بعدد المصابين حتى الان وبلغ 642 مصابا مع 8 قتلى، وفي 16 حزيران انخفض عدد المصابين الى 431 لكن عدد القتلى كان رقما قياسيا بلغ 9 قتلى، في يوم 17 حزيران انخفض عدد المصابين اكثر وبلغ 324 مصابا فقط دون قتلى، في يوم 18 حزيران عدد المصابين انخفض أيضا الى 173 مصابا دون قتلى، في يوم 19 حزيران امس الخميس عاد عدد المصابين للارتفاع الى 444 مصابا لكنه لم يحطم الرقم القياسي البالغ 642 مصابا في ثاني أيام القصف 15 حزيران، ودون قتلى أيضا.
وبلغ عدد التحذيرات الصاروخية حوالي 12 الف تحذير ويدعي الكيان انه صد 95% من اجمالي الصواريخ، ما يعني ان الـ5% فقط من الصواريخ الإيرانية تمكنت من تحقيق هذا الحجم من الدمار والاصابات بـ6 أيام فقط.
تقول بيانات الكيان انه تمت مهاجمة 66% من منصات اطلاق الصواريخ الإيرانية، واكثر من الف هدف عسكري.
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