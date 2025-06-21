لا تشريع ولا رقابة... البرلمان في موت سريري!

وصف نوابٌ ان ما شهده البرلمانُ من تعطيلٍ طيلةَ دورتِه الحاليةِ بانه انتكاسةٌ للعمليةِ السياسية ، ويقولُ نوابٌ سابقون انه رغمَ كلِ ما مرت به البلادُ من ازماتٍ وتحدياتٍ طيلةَ السنواتِ الاخيرةِ بقي البرلمانُ في سباتٍ ، هذا فيما وصف مراقبون الدورةَ الحاليةَ بمجلسِ نوابِ النائمين في بيوتِهم