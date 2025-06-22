القنصل الإيراني في كربلاء: استهداف إيران قائم على حجج ملفقة

وقال ساداتي في مؤتمر صحفي حضرته : إن " وأوروبا تدعيان أن تتجه إلى السلاح النووي، وهم يعلمون أن فتوى مرجعية الخامنئي تحرم السلاح النووي"، مشيرا إلى أن "الحجج المختلفة التي يمارسها الأمريكان والغرب على إيران حول الملف النووي السلمي للجمهورية واهية ولا أساس لها من ".وتابع: إن " الشمالية وإسرائيل والهند يمتلكون أسلحة نووية، وهم ليسوا أعضاءً ولا يسمحون بتفتيش منشآتهم، لكن إيران تسمح بالتفتيش"، لافتا إلى أن "الكيان الصهيوني مشغول باستهداف المدنيين والأطفال الرضع، والجمهورية تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن نفسها".وشكر القنصل الإيراني خلال حديثه "المرجعية العليا والسيد ، وكذلك باقي المراجع في الأشرف وكربلاء، وباقي العالم الإسلامي، وجمهورية حكومةً وشعبا".