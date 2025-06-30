برلماني: الجواسيس امر حقيقي وايران قبضت على طلبة عراقيين بتهمة التجسس

وقال المعموري خلال حديثه لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية ، إن "الجواسيس امراً حقيقيً وايران قبضت على طلبة عراقيين بتهمة التجسس".ولفت الى ان "القوة السياسية تتحايل على رسائل المرجعية ولم تنفذ منها شيئاً"، مردفاً ان "تأخير رواتب الحشد قد يكون رسالة خارجية".وتابع، ان " لديها اكثر من عشرين جهة تابعة اليها دون علم الحكومة"، مبينا ان "السفارة البريطانية متجاوزة على ارض داخل وتؤجرها لبعض الجهات".وكشف عن "وجود مدرسة تابعة للتربية تغيرت ملكيتها الى احد الاشخاص، ووزارة الخارجية وامانة طالبتا السفارة باخلاء المدرسة ولكن دون جدوى".وأكمل ان "مخابرات دولة اجنبية ارجعت بالتعامل مع عراقيين اراضي مصادرة ومعوضة، والسفارة منعت مجلس الوزراء من بناء موقع بحجة تابعية الارض لها"، منوهاً ان "المنزل الذي استهدف فيه استحوذت عليه ".