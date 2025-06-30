تحركات سياسية لاعادة رسم التحالفات الانتخابية‎

مراقبون : الشراكات القديمة تتجه للتفكك مع طرح وجوه انتخابية جديدة





تحركاتٌ سياسية ٌ على وجهِ السرعةِ تهدفُ لإعادِ رسمِ التحالفاتِ وتهيئةِ وجوهٍ جديدةٍ للظهور. ففي الوقتِ الذي يطرحُ فيه الشارعُ تساؤلاتٍ عن مصيرِ القوى التقليديةِ، تبدو فرصُ التغييرِ مفتوحة ً، وسطَ توقعاتٍ بتفككِ تحالفاتٍ قديمةٍ وولادةِ شراكاتٍ أكثرَ تمثيلًا لمطالبِ الجمهور