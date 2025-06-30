مواطنون يتسائلون عن اسباب تاخر ارسال جداول الموازنة للبرلمان ‎

تساءلت اوساط شعبية عن اسباب تأخر ارسال الحكومة جداول الموازنة للعام الحالي الى لاقرارها داعين في الوقت نفسه البرلمان الى استئناف جلساته لبحث تلك الاسباب فيما اكدت النيابية استمرارها بالضغط على الحكومة لارسال جداول الموازنة