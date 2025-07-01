برلمانيون للسومرية: قضية المحكمة الاتحادية "سياسية" بحتة‎

خاص السومرية

بعد عاصفة الاستقالات التي لحقت بالمحكمة الاتحادية يعود الهدوء اثر عدول القضاة عن الاستقالة واختيار رئيس جديد للحصن القضائي الاخير للدستور العراقي.. في كواليس الاحداث التي مرت بها المحكمة خلال الايام الماضية كان العامل السياسي يلعب فيها دورا كما يقول نواب اكدوا على ضرورة اتخاذ المحكمة قرارات سريعة بما مطروح على طاولتها من ملفات.