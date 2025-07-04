عودة الخطاب الطائفي... حملة انتخابية مجانية!

لكسب الاصوات من دون منافسة شريفة... عودة الخطاب الطائفي.. ورقة سياسية قديمة تبعث من جديد قبيل الانتخابات



عاد الخطاب الطائفي ليظهر في تصريحات بعض الشخصيات السياسية في محاولة مكشوفة لاستثارة العاطفة وكسب الأصوات عبر صناديق الاقتراع مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني المقبل وقال مراقبون لمراسل إن التجربة العراقية أثبتت أن الطائفية لم تكن أداة للبناء بل سببا في تعميق الانقسامات، محذرين من أن إعادة استخدام هذا الخطاب قد يُعيد البلاد إلى الفشل السياسي.