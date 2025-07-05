ورقة التعيينات: أداة جديدة لكسب الناخبين في ظل النفوذ السياسي

تتصاعدُ التحذيرات من تكرار استخدام بعضِ الأحزاب المتنفذةِ "ورقةَ التعييناتِ" كوسيلة لكسب أصوات الناخبين بالتزامن مع اقتراب موعدِ الانتخابات.التفاصيل في هذا التقرير من .