السيد الصدر يُجدد التأكيد على مقاطعة الانتخابات.. فيديو

موقف جديد لزعيم السيدِ جدد التأكيد على مقاطعة الانتخابات المقبلة وحمّل الطبقة السياسية مسؤولية ما آلت إليه البلاد من فسادٍ وتبعيةٍ وفوضى أمنية.التفاصيل في هذا التقرير من .