انقلاب داخل مجلس بغداد يجهض خلال ساعات‎.. فيديو

شهد واحدة من أسرع الانقلابات السياسية تذبذبا حين صوّت على إقالة المحافظ وكلّف حيدر بديلا عنه قبل أن يتراجع ويُعيد العلوي لمنصبِه. وقال مراقبون لمراسل إن ما جرى ليس معزولا عن بيئةٍ سياسيةٍ مأزومةٍ حيث تتحرك الأطراف مبكرا لإعادة رسم خريطة النفوذ داخل مجالس المحافظات وخاصة في ذات الثقل الإداري والسياسي.. المزيد في هذا التقرير من السومرية.