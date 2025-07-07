مظاهرات قادمة وهذا ما سيحدث للرواتب.. الاعرجي: الانتخابات القادمة ستنتج حكومة توافقية

وقال الاعرجي خلال حديثه لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية ، إن "المطلب الخارجي لحل الفصائل عربي قبل ان يكون مطلباً دولياً، والدولة القوية تكون عبر الزراعة والصناعة وليس عبر السلاح".واضاف ان "كثير من الشركات الاستثمارية تعزف عن دخول السوق العراقية بسبب السلاح"، مشبراً الى ان "سرايا السلام اقوى بعشرة اضعاف من بقية الفصائل الاخرى".وتابع، ان "قرار بحل سرايا السلام سيسهل على مهمة حصر السلاح، وعزوفه عن المشاركة في الانتخابات جاء بناء على المصلحة العامة"، مبيناً ان "الظرف الخارجي هو الوحيد الذي يؤجل الانتخابات".واكمل، انه "لدى الحكومة مؤشرات على تظاهرات في الاشهر القادمة، وازمة الرواتب ستكون بقدرة الشركات على الصرف والموانع الخزنة الامريكية"، مردفاً ان "الاحتياطي النقدي وصل في حكومة السوداني الى اعلى رصيد ".ولفت الى ان "الحكومة ستصدر خاصة بالرواتب لن تخضع للنظام العالمي"، مشيرا الى ان "الامريكيين لم يطلبوا حل بشكل رسمي".وكشف عن "قيام بفتح تحقيق في قضية خلط النفط الايراني وبيعه على انه عراقي"، مؤكداً انه "نصف الاطار سيكون مع السوداني بعد الانتخابات".واشار الى ان "الانتخابات القادمة ستنتج حكومة توافقية ولن تذهب الى الاغلبية، الاطار سيحافظ على تماسكه بعد الانتخابات"، مردفاً ان "السوداني مشغول بإنهاء التزاماته قبل التفكير بالولاية الثانية وسيحصل عليها".واستطرد بالقول: "الاطار كان يريد اسقاط السوداني في اول شهر من حكومته، والاردن لديها مواقف كبيرة مع ويجب ان نبادلهم هذه المواقف"، منوهاً ان " ميت ولم يقم بواجبه تجاه استجواب الوزراء".