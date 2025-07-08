المفوضية تحذر من شراء بطاقات الناخب للاستحواذ على الاصوات

حذرت مفوضيةُ الانتخاباتِ من محاولاتِ بعضِ المرشحين شراءَ بطاقاتِ الناخبين بغيةَ الاستحواذِ على الاصواتِ متوعدة ً بعقوباتٍ صارمةٍ تصلُ الى حدِ استبعادِ المرشحِ فيما كشف نوابٌ عن اتباعِ بعضِ المرشحين اساليبَ ملتوية ً تتمثلُ باعطاءِ عقاراتٍ واسلحةٍ واستثماراتٍ ومركباتٍ كهدايا.