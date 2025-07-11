قلق شعبي من انسحاب الشركة الهندية من مصفى كربلاء

أثار انسحاب من مصفى المسؤولةِ عن إدارةِ وتشغيلِ وحداتِه الحيويةِ موجةً من القلقِ والتساؤلاتِ في الأوساطِ الشعبيةِ والاقتصادية.ما أدّى إلى شللٍ جزئي في العملياتِ التشغيليةِ داخل المصفى!التفاصيل في هذا التقرير!