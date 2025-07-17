كتلة الاعمار والتنمية: ضرورة مشاركة التيار الصدري بالانتخابات.. هذا ما نتفق عليه

وقال المسلماوي في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية ، إن "كتلة الاعمار منضوية تحت مضلة الإطار التنسيقي وما بعد الانتخابات ستكون هنالك تحالفات أوسع"، منوهاً بانه " لوجود حكومة طوارئ والعراق يتمتع باستقرار أمنى كبير وله علاقات طيبة مع الدول".وتابع: "ان الكتلة لها مسارين الأول التشريعي لاستكمال القوانين المهمة والثاني التنفيذي لدعم الحكومة واسنادها في الاصلاحات واكمال المنجزات".وأشار الى انه "من الضروري مشاركة جميع القوى بمن فيهم بالانتخابات ونتفق مع بمفهوم الإصلاح، ونرحب بممثلين التيار والمرشحين في حال قرروا العودة".واستطرد بالقول: "حماية سيادة واجواءه يفترض من مسؤولية وفق الاتفاقية العراقية الامريكية وإذا استمرت اختراقات الكيان الصهيوني سنتخذ إجراءات أكثر حدة منها مراجعة الاتفاقية".واكمل، أن "جذب الحكومة للاستثمارات الخارجية من شأنه ان يبقي العراق مستتب امنياً وليس من مصلحة أي دول زعزعة الامن في العراق".