موازنة العام الحالي في مهب الريح!

كما توقعت الاوساط النيابية في الفترة الماضية.. لا جداول لموازنة العام الحالي وما برهن ذلك هو استضافة النيابية لوزيرة المالية لمناقشة عدد من الملفات التي تخص الإجراءات الحكومية في قطاعات مختلفة ومن بينها جداول الموازنة اذ خرجوا أعضاء اللجنة دون معرفة مصيرها.التفاصيل في هذا التقرير من .