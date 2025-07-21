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موازنة العام الحالي في مهب الريح!
خاص السومرية
اللجنة المالية تتساءل عن مصير جداول الموازنة.. نواب: الحكومة لن ترغب في إرسال الجداول لارتفاع سقف العجز.
2025-07-21 | 02:00
2025-07-21T02:00:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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موازنة العام الحالي في مهب الريح!
71 شوهد
اللجنة المالية
تتساءل عن مصير جداول الموازنة.. نواب: الحكومة لن ترغب في إرسال الجداول لارتفاع سقف العجز.
كما توقعت الاوساط النيابية في الفترة الماضية.. لا جداول لموازنة العام الحالي وما برهن ذلك هو استضافة
اللجنة المالية
النيابية لوزيرة المالية لمناقشة عدد من الملفات التي تخص الإجراءات الحكومية في قطاعات مختلفة ومن بينها جداول الموازنة اذ خرجوا أعضاء اللجنة دون معرفة مصيرها.
التفاصيل في هذا التقرير من
السومرية
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