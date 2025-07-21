دولة القانون: الكرد والسنة كسروا النصاب القانوني لجلسة اليوم

وقال الفتلاوي في حديثه لبرنامج (من الاخير) الذي تبثه فضائية ، ان "جلسة البرلمان التي عُقدت اليوم لم تكتمل بسبب غياب أغلب أعضاء "، مشدداً على أن “كل من لم يحضر الجلسة لا يمتلك حباً حقيقياً للدم العراقي”.ولفت الفتلاوي إلى أن "النواب الكرد والسنة تغيبوا عن جلسة اليوم"، موضحاً أن "من بقي في هم النواب فقط".ودعا، إلى "تغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة التي تعطل عمل البرلمان وتؤثر سلباً على قضايا حساسة تمس الشعب العراقي".وتابع ان "الخضار القادم من يدخل إلى جميع المحافظات العراقية دون وجود أي منع أو عراقيل، وما يقال كله شائعات".